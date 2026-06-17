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مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: ۲ کلاهبردار که با تهیه سکههای تقلبی باستانی و جا زدن آنها بهعنوان اصل، اقدام به فروش میکردند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از دستگیری دو کلاهبردار خبر داد که با تهیه سکههای تقلبی باستانی و جا زدن آنها به عنوان اصل، اقدام به فروش میکردند.
این افراد پس از شکایت یکی از شهروندان، تحت تعقیب مأموران انتظامی شهرستان دورود قرار گرفتند.
در تحقیقات گسترده و با اقدامات تخصصی پلیس، هویت دو متهم شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، طی یک عملیات ضربتی دستگیر شدند، در بازرسی از مخفیگاه این افراد، ۳۸۰ عدد سکه تقلبی، یک قبضه سلاح کمری و یک دستگاه موتورسیکلت کشف شد.
پرونده این کلاهبرداران پس از تکمیل تحقیقات و جمعآوری مستندات جرم، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شد.