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بازسازی کمپ تیمهای ملی کشتی که در پی حملات تجاوزکارانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی دچار آسیبهای گسترده شده بود، به طور کامل به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین مرحله از این پروژه، خانه کشتی شهید ابراهیم هادی، محل تمرین و اسکان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در ردههای پایه، بازسازی و آماده بهرهبرداری شد؛ هماکنون نیز اردوهای تیمهای ملی در این مجموعه در حال برگزاری است.
کمپ تیمهای ملی کشتی با وسعتی نزدیک به ۱۲ هکتار، مهمترین مرکز تمرینی کشتی ایران محسوب میشود و بازسازی آن در چند مرحله برنامهریزی شده است. در فاز نخست، رستوران کمپ به طور کامل بازسازی و به بهرهبرداری رسید و در فاز دوم نیز خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده با امکاناتی نو و بهروز بازسازی شد.
در فاز سوم، خانه کشتی شهید ابراهیم هادی، محل تمرین و اسکان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در ردههای پایه، طی ۸۰ روز به طور کامل بازسازی و نوسازی شد.
اکنون و با پایان عملیات بازسازی، تیمهای ملی نوجوانان آزاد و فرنگی و جوانان فرنگی اردوهای آمادهسازی خود را در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی و کمپ تیمهای ملی کشتی برگزار میکنند.