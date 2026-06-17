بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر امین آزادفر اظهار کرد: بسیاری از سرطانهای شایع در مردان در صورت تشخیص در مراحل اولیه قابل درمان هستند و آگاهی از علائم هشداردهنده و انجام غربالگریهای توصیهشده میتواند نقش مهمی در کاهش مرگومیر ناشی از این بیماریها داشته باشد.
وی افزود: در میان انواع بیماریهای سرطان، سرطان پروستات، مثانه، کولورکتال و بیضه از شایعترین بدخیمهایی هستند که مردان را در سنین مختلف درگیر میکنند.
پزشک متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تصریح کرد: سرطان پروستات شایعترین سرطان دستگاه ادراری ـ تناسلی مردان است و شیوع آن با افزایش سن بیشتر میشود و غربالگری این بیماری عمدتاً با اندازهگیری آنتیژن اختصاصی پروستات (PSA) در خون و معاینه انگشتی پروستات (DRE) انجام میشود.
وی اظهار کرد: بسیاری از راهنماهای بالینی توصیه میکنند مردان از حدود ۵۰ سالگی و در افراد دارای سابقه خانوادگی از سنین پایینتر سالیانه تحت بررسی قرار گیرند و در صورتی که این سرطان در مراحل اولیه و محدود به پروستات تشخیص داده شود، میزان بقا بیماران در بسیاری از مطالعات بیش از ۹۵ درصد گزارش شده است.
دکتر آزادفر همچنین گفت: سرطان مثانه نیز از بدخیمیهای بهنسبت شایع در مردان محسوب میشود و مصرف سیگار مهمترین عامل خطر آن به شمار میرود و شایعترین علامت این بیماری وجود خون در ادرار بدون درد است که باید همواره جدی گرفته شود.
وی بیان کرد: سرطان روده بزرگ یا کولورکتال از جمله سرطانهایی است که امکان پیشگیری و تشخیص در مراحل اولیه در آن وجود دارد و کولونوسکوپی دقیقترین روش برای شناسایی ضایعات پیش سرطانی و تومورها محسوب میشود و انجام غربالگری در این نوع سرطان بهطور معمول از سن ۴۵ تا ۵۰ سالگی توصیه میشود و در صورت تشخیص زودهنگام، احتمال درمان موفق این سرطان به بیش از ۹۰ درصد میرسد.
پزشک متخصص کلیه و مجاری اداری بیمارستان شهید گنجی برازجان تصریح کرد: سرطان بیضه هرچند شیوع کمتری نسبت به سایر موارد دارد، اما یکی از شایعترین سرطانها در مردان جوان است و بروز توده بدون درد در بیضه و سفت شدن قوام بیضه مهمترین علامت آن محسوب میشود و خودآزمایی ماهانه بیضهها میتواند به تشخیص زودرس کمک کند و خوشبختانه این سرطان از قابلدرمانترین بدخیمیهاست و حتی در مراحل پیشرفته نیز با درمان مناسب، میزان بقای بیماران در بسیاری از موارد به بیش از ۹۵ درصد میرسد.
دکتر آزادفر تأکید کرد: با توجه به علائم هشداردهنده، انجام بهموقع آزمایشهای غربالگری و اصلاح سبک زندگی از جمله ترک سیگار، فعالیت بدنی منظم و تغذیه سالم میتواند خطر ابتلا به بسیاری از سرطانها را کاهش دهد و شانس درمان موفق را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.