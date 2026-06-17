تشخیص زودهنگام، مهم‌ترین راه مقابله با سرطان‌های شایع مردان است

پزشک متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری شهرستان دشتستان با اشاره به این‌که بیماری‌های سرطان یکی از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر در مردان به شمار می‌رود، گفت: تشخیص زودهنگام، مهم‌ترین راه مقابله با سرطان‌های شایع مردان است.