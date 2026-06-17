به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس اله موسوی افزود: در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و برخورد قاطع با هنجارشکنان اجتماعی و ترافیکی، طرح ارتقای انضباط اجتماعی و ترافیکی توسط ماموران انتظامی اجرا شد.

وی ادامه داد: این طرح با هدف افزایش امنیت عمومی، کاهش تخلفات و برخورد با رفتار‌های پرخطر و قانون‌گریزی برخی رانندگان به مرحله اجرا درآمد که در نتیجه آن ۴۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف شدند.

فرمانده انتظامی اندیمشک تصریح کرد: از مجموع وسایل نقلیه توقیف‌شده، ۶ دستگاه خودرو و ۳۸ دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفاتی همچون پلاک مخدوش، فقدان پلاک، ایجاد آلودگی صوتی، رانندگی در حالت غیرطبیعی و انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز که موجب سلب آسایش عمومی شده بودند، به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ موسوی تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که موجب اخلال در آرامش شهروندان شود، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.