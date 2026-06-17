به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، معاون بازرگانی و توسعه صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از افزایش ظرفیت بسته‌بندی محصولات کشاورزی استان از ۲۲ هزار تن به ۴۰۰ هزار تن خبر داد که این میزان نشان می‌دهد حدود ۱۸ برابر شده است.

محمد دمکری افزود: ۴۰۰ هزار تن ظرفیت جدید در استان در حال احداث است که امکان عرضه محصولات باغی با سایز بندی، درجه‌بندی و جدا سازی رنگ‌های مختلف را فراهم خواهد کرد و نقش مهمی در توسعه صادرات خواهد داشت.

معاون بازرگانی و توسعه صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در آذربایجان غربی اظهار داشت: با افزایش این واحد‌ها در استان، سیب صنعتی به‌صورت مستقیم و بدون واسطه توسط کارخانه‌ها خریداری می‌شود و دیگر شاهد انباشت این محصول در جاده‌ها نخواهیم بود. دمکری با بیان اینکه ظرفیت سردخانه‌های استان به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است، اظهار کرد: این ظرفیت علاوه بر نگهداری محصولات باغی و زراعی، امکان ذخیره‌سازی محصولاتی همچون سیب‌زمینی و پیاز را نیز فراهم کرده است.

معاون بازرگانی و توسعه صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به مشکلات صادرات سیب فله‌ای استان گفت: در گذشته بخشی از سیب صادراتی به دلیل نبود بسته‌بندی مناسب از سوی کشور‌های مقصد، برگشت می‌خورد و هزینه‌های مضاعفی را به استان تحمیل می‌کرد که برای رفع این مشکل، توسعه بسته بندی در دستور کار قرار گرفت. به گفته دمکری، بر اساس برنامه پنج ساله تدوین‌شده، نواقص موجود در حوزه بسته‌بندی محصولات کشاورزی، به‌ویژه سیب، شناسایی و برای رفع آن برنامه‌ریزی شده و اقدامات اجرایی بر همین اساس در حال انجام است.