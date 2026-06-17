به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از آغاز فرآیند تدوین برنامه بازسازی دانشگاه صنعتی شریف با مشارکت نخبگان علمی، فرهنگی و تخصصی کشور خبر داد.

عبدالرضا گلپایگانی در نشستی با حضور استادان دانشگاه، معماران، مدیران شهری و مسئولان دانشگاه صنعتی شریف گفت: بازسازی این دانشگاه تنها به ترمیم ساختمان‌های آسیب‌دیده محدود نمی‌شود و نیازمند نگاهی جامع به ابعاد علمی، اجتماعی و فرهنگی موضوع است.

وی با اشاره به خسارت‌های وارد شده به مراکز علمی و فناوری دانشگاه شریف افزود: این دانشگاه نماد علم و فناوری کشور است و بازسازی آن باید با رویکردی ملی و آینده‌نگر دنبال شود.

گلپایگانی از تشکیل شورای مشورتی متشکل از متخصصان حوزه‌های معماری، هنر، مهندسی، جامعه‌شناسی و رسانه خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این شورا، دستیابی به الگویی جامع برای بازسازی و احیای این مجموعه علمی است.

در این نشست، مسئولان دانشگاه صنعتی شریف نیز بر ضرورت مستندسازی آسیب‌های وارد شده به مراکز علمی و پژوهشی کشور تأکید کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به برنامه‌های دانشگاه برای حفظ آثار این رویداد، ایجاد فضایی یادمانی و موزه‌ای از بخش‌های آسیب‌دیده را از جمله پیشنهادهای مطرح شده عنوان کرد.

شرکت‌کنندگان در نشست همچنین بر پرهیز از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها و ضرورت انجام مطالعات کارشناسی تأکید کردند.

به گفته صاحب‌نظران، بازسازی دانشگاه باید ضمن حفظ هویت تاریخی و علمی آن، به تقویت جایگاه این مجموعه در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور منجر شود.

در این نشست همچنین بر توجه به ارتباط دانشگاه با محیط پیرامونی، احیای ظرفیت‌های ناحیه نوآوری و بهره‌گیری از اصول پدافند غیرعامل در طراحی‌های آینده تأکید شد.

مسئولان حاضر ابراز امیدواری کردند که با مشارکت نخبگان، دانشگاه صنعتی شریف بتواند ضمن جبران خسارت‌ها، جایگاه خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و فناوری کشور بیش از پیش تقویت کند.