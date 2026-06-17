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هرشب از اجتماعات مردمی فرا میرسد، مردم استان خوزستان همچون سایر نقاط کشور، متحدتر به خونخواهی رهبر شهید و لبک گویان به مقام معظم رهبری پا به میدان میگذارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اجتماعات خودجوش مردمی در شهرهای مختلف خوزستان در لبیک به مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظ الله) و خونخواهی رهبر شهید حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) همچون سایر نقاط ایران ادامه دارد.
مردم میگویند: تا هر زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور بدهند ما متحد و مقتدر به خیابانها میآییم و سنگرمان را خالی نمیکنیم.