به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجید صفری اعلام کرد : تاکنون در ۲۳۷ هزار و ۴۱۷ هکتار از اراضی آبی و دیم فارس ، گندم برداشت شده و بیش از ۶۱۳ هزار تن از این محصول از سوی مراکز خرید مجاز از کشاورزان خریداری شده است.

وی با تأکید بر اهمیت گندم به عنوان محصولی راهبردی برای امنیت غذایی کشور، از کشاورزان خواست محصول خود را تنها به مراکز خرید مجاز تحویل دهند.

برداشت گندم در استان فارس از فروردین در مناطق جنوبی استان آغاز می شود و با توجه به شرایط آب و هوایی و منطقه، تا نیمه دوم مرداد در مناطق شمالی فارس ادامه دارد.