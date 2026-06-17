مسیر رفت و برگشت محور قدیم کرج - چالوس به دلیل عملیات کارگاهی تا ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه مسدود است.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مرکز مدیریت راه‌های مازندران اعلام کرد: مسیر رفت و برگشت محور قدیم کرج - چالوس حدفاصل کرج تا شهرستانک، از ساعت ۹ تا ۱۴ امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای، مسدود بوده و تردد از محور جایگزین آزادراه تهران - شمال انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش ترافیک اکنون در محور هراز مسیر رفت و برگشت محدوده‌های سد هراز و سه راهی چلاو سنگین و در محور‌های چالوس، سوادکوه و آزادراه تهران – شمال عادی و روان است.





محور‌های شمالی هم اکنون فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.





علاوه بر سامانه ۱۴۱، مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران نیز با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.