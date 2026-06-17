تاکید نماینده ولی فقیه در استان قزوین بر ارتقاء امنیت غذایی
نماینده ولی فقیه در استان در دیدار مدیران جهادکشاورزی استان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، بر ضرورت زنجیره تامین و ارتقاء امنیت غذایی تاکید کرد.
امام جمعه قزوین با اشاره به اینکه فعالیتهای حوزه جهاد کشاورزی تضمین کننده امنیت غذایی کشور است گفت: باید بر توسعه طرحها و اقدامات حوزه کشاورزی تمرکز ویژهای کرد.
وی اظهار داشت: باید با بیان اقدامات جهادی مدیران، نقاط قوت شناسایی و تبیین شود تا در جامعه اعتماد بیشتری ایجاد شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم افتتاح ۲۳ طرح در حوزههای مختلف کشاورزی را از اقدامات مهم استان عنوان و بر نقش کلیدی امنیت غذایی در حفظ امنیت ملی تأکید کرد.
فرامرز حریری مقدم، با اشاره به ضرورت استقلال در تأمین نیازهای اساسی گفت: امنیت غذایی یکی از ارکان اصلی و حیاتی امنیت ملی است و امروز با توجه به شیوههای نوین جنگ، دستیابی به امنیت غذایی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه بدون تأمین پایدار غذا، سایر مولفههای امنیت ملی در معرض آسیب قرار خواهند گرفت گفت: هدف اصلی ما، کاهش وابستگی به واردات و رسیدن به خودکفایی است تا منافع ملی در برابر فشارهای خارجی حفظ شود.
مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به نقش کلیدی قزوین در تأمین نیازهای کشور، بر ضرورت یکپارچگی تیمهای متخصص در مقابله با تهدیدات زیستی تأکید کرد.
مهدی جلوخانی، بیماریهای مشترک و غیرمشترک را از جمله عوامل اصلی آسیبرسان به سرمایههای دامی کشور برشمرد و گفت: با کار گروهی، توانستیم برخی بیماریها را با استفاده از واکسنهای تولید داخل کنترل کنیم.
وی آنفلوآنزای پرندگان را یکی از بحرانیترین تهدیدات حوزه طیور خواند و گفت: این بیماری میتواند کل جمعیت طیور یک استان یا کشور را به مخاطره اندازد؛ با این حال، در این زمینه از بروز خسارات گسترده در استان جلوگیری شده است.