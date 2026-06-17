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رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: مسیر مقاومت، منطق اصلی حرکت ماست، در فضای فعلی باید با قدرت در تمامی ابعاد ظاهر شد و از هرگونه تشتت در راهبری پرهیز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شانزدهمین جلسه ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ به میزبانی سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور نمایندگان نهادهای مختلف برگزار شد. در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف، با ارائه رویکردی تهاجمی و عملیاتی به چالشهای کشور، بر پیوند ناگسستنی میان «بصیرت عاشورایی» و «تحول دانشبنیان در اقتصاد» برای عبور از موانع راهبردی تأکید کرد.
حجت الاسلام خاموشی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی برگرفته از فرهنگ عاشورا و شعور دینی است، گفت: مسیر مقاومت، منطق اصلی حرکت ماست، در فضای فعلی باید با قدرت در تمامی ابعاد ظاهر شد و از هرگونه تشتت در راهبری پرهیز کرد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: تا زمانی که نگاه به نفت به عنوان موتور بودجه وجود داشته باشد، مشکلات حل نمیشود. وی همچنین از تغییر نگاه به اموال وقفی خبر داد و افزود: وقف نباید دارایی راکد باشد؛ باید با مدیریت صحیح و اقتصادیسازی داراییها، از ظرفیتهای خفته، ارزشافزوده ایجاد کرد.
وی همچنین بر اجرای قانون الزام به صدور اسناد تکبرگی برای تمامی املاک اوقاف تا پایان سال برای تضمین شفافیت و رفع اختلافات ملکی تأکید کرد.
حجت الاسلام خاموشی در بخش راهبردهای اقتصادی با اشاره به ظرفیت کاشت ۵ میلیون هکتار زراعت چوب، تأکید کرد: درآمدهای حاصل از این صنعت در بسیاری از کشورها از نفت پیشی گرفته است. این طرح علاوه بر کاهش دما و اشتغالزایی، کشور را از واردات چوب بینیاز میکند.
وی همچنین از روش «توکنیزاسیون» برای جذب سرمایههای خرد مردم در پروژههای کلان تولیدی خبر داد تا ضمن جلوگیری از سوخت شدن نقدینگی، سودآوری عادلانهای برای مردم فراهم شود.
حجتالاسلام خاموشی در پایان با فراخواندن مدیران به رویکردهای جهادی و نتیجهگرا، تأکید کرد: امروز قدرت ژئوپلیتیک ایران نیازمند قدرتمندی در تمامی ابعاد است؛ باید با دانش، فناوری و وحدت در راهبری، از سد جنگ شناختی دشمن عبور کنیم.