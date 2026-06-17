همزمان با فرارسیدن ماه‌های محرم و صفر، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از آغاز پویش «اطعام و احسان حسینی» با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و ایتام خبر داد .



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،ناصر عسکری‌نژاد، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان، با اعلام آغاز پویش «اطعام و احسان حسینی» گفت: در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، همچون سال‌های گذشته آشپزخانه‌های طرح اطعام حسینی با طبخ غذای گرم فعال شده و غذا میان خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.

وی افزود: همچنین در قالب طرح «احسان حسینی»، کمک‌های مردمی شامل اقلام خوراکی و بسته‌های معیشتی جمع‌آوری و در بین محرومان توزیع خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با دعوت از مردم مؤمن و نیکوکار برای مشارکت در این پویش، راه‌های کمک‌رسانی را اعلام کرد.

راه‌های مشارکت در پویش اطعام و احسان حسینی:

کد دستوری: #۰۳۴*۸۸۷۷*

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۶۱

سامانه اینترنتی: ekram.emdad.ir

سامانه پیامکی: ارسال عدد ۳ به ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۴

نرم‌افزارهای موبایلی: کافه‌بازار و مایکت

عسکری‌نژاد همچنین از اجرای پویش «به عشق حسین (ع)» در ماه‌های محرم و صفر خبر داد و گفت: این پویش با هدف حمایت از فرزندان یتیم و محسنین تحت پوشش کمیته امداد اجرا می‌شود.

وی افزود: خیرین می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #6*۰۳۴*۸۸۷۷*در حمایت از ایتام و محسنین مشارکت کنند.