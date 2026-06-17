به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان، کیومرث سفیدی در جریان بازدید از بخش‌های مختلف نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به جایگاه این نیروگاه در تأمین انرژی منطقه، اظهار کرد: رعایت تمامی پیوست‌های زیست‌محیطی برای واحد‌های بزرگ صنعتی یک الزام قانونی است که باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با تاکید بر تجهیز شدن این نیروگاه به سیستم‌های پایش آنلاین در آینده نزدیک، افزود: نصب و بهره‌برداری دقیق از سامانه‌های پایش لحظه‌ای در صنایع، امکان نظارت مستمر بر خروجی‌ها و کنترل آلایندگی را فراهم می‌کند که این امر نقش مؤثری در شفافیت عملکرد و حفظ سلامت عمومی خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل به مبحث مسئولیت‌های اجتماعی صنایع اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود این نیروگاه علاوه بر وظایف ذاتی خود در حوزه‌های مرتبط با حفاظت از اکوسیستم منطقه و ایفای نقش اجتماعی در حوزه محیط زیست فعال‌تر عمل کند.

سفیدی با تاکید بر استفاده از پساب فاضلاب شهری در فرایند. تولید برق و اینکه این مجموعه نسبت به رعایت الزامات محیط زیست عملکرد مناسبی دارد افزود: در صورت تحقق کامل الزامات زیست‌محیطی و ارتقای استانداردها، این نیروگاه می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های معرفی به عنوان «واحد سبز» باشد.