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در جریان گشت مشترک دستگاههای نظارتی از بنگاههای املاک زنجان، نبود نرخنامه مصوب اتحادیه به عنوان مهمترین تخلف شناسایی شد و برای تعدادی از واحدهای صنفی اخطار صادر شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، گشت مشترک بازرسی و نظارت بر عملکرد مشاوران املاک در شهر زنجان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی برگزار شد.
این بازرسیها با هدف ارتقای شفافیت در بازار مسکن، صیانت از حقوق شهروندان و بررسی میزان رعایت ضوابط صنفی انجام شد.
در این بازدیدها، عملکرد بنگاههای املاک از جنبههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس گزارش بازرسان، مهمترین تخلف مشاهدهشده، عدم نصب نرخنامه مصوب اتحادیه در محل فعالیت برخی واحدهای صنفی بود.
مسئولان نظارتی اعلام کردند این موضوع میتواند موجب ابهام در تعیین حقالزحمه خدمات و کاهش شفافیت در معاملات ملکی شود.
در پی احراز تخلف، برای تعدادی از مشاوران املاک اخطار صادر و بر رفع نواقص و رعایت مقررات صنفی تأکید شد.
این گشت با مشارکت نمایندگان راه و شهرسازی، دادگستری، پلیس فتا، صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک انجام شد.
مسئولان تأکید کردند بازرسیهای مشترک با هدف مقابله با تخلفات احتمالی، ساماندهی بازار مسکن و افزایش اعتماد عمومی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.