به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ محمد افشار، از دستگیری یک سارق کابل و تجهیزات برق در محدوده کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا خبر داد و گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل و تجهیزات برق در سطح حوزه استحفاظی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی، بررسی‌های فنی و رصد تصاویر دوربین‌های مداربسته محل‌های وقوع سرقت، موفق به شناسایی مشخصات ظاهری متهم و خودروی مورد استفاده وی شدند. با وجود مخدوش بودن پلاک خودرو، اطلاعات به‌دست‌آمده در اختیار واحد‌های گشتی قرار گرفت و طرح‌های کنترلی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری متهم اجرا شد.

سرهنگ افشار ادامه داد: مأموران با بررسی ساعات اوج وقوع سرقت‌ها، شناسایی نقاط آلوده و بهره‌گیری از گشت‌های محسوس و نامحسوس و همچنین استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی درون و برون‌سازمانی، موفق شدند متهم را هنگام سرقت کابل برق در خیابان سلیمی جهرمی مشاهده کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم با مشاهده مأموران، اموال سرقتی را رها کرده و به‌صورت پیاده متواری شد، اما پس از دقایقی تعقیب و گریز و با به‌کارگیری شگرد‌های پلیسی، زمینگیر و دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه به ۱۸ فقره سرقت کابل و تجهیزات برق اعتراف کرد. همچنین در بررسی‌های تخصصی مشخص شد وی پیش‌تر از کارکنان یکی از ارگان‌های خدمات‌رسان بوده که حدود شش ماه قبل به دلیل تخلفات سازمانی از محل کار خود اخراج شده است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه تحقیقات برای کشف جرائم احتمالی دیگر متهم ادامه دارد، گفت: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.