حسین گلستانی، ملی‌پوش پرافتخار والیبال نشسته قم و دارنده سه مدال پارالمپیک، به اردوی آماده‌سازی تیم ملی مردان ایران دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای حسین گلستانی ملی‌پوش پرافتخار والیبال نشسته قم و دارنده سه مدال پارالمپیک، به اردوی آماده‌سازی تیم ملی مردان ایران دعوت شد.

اردو تیم ملی والیبال نشسته از ۲۶ خرداد تا ۱۲ تیر در تهران برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشور خود را برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا آماده خواهند کرد.

گلستانی که از چهره‌های شاخص والیبال نشسته کشور به شمار می‌رود. وی سابقه کسب مدال در سه دوره پارالمپیک ریو، توکیو و پاریس را در کارنامه دارد و حضور او در این مرحله از اردو، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تیم ملی محسوب می‌شود.