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رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده از کشف و معدومسازی ۱۷ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف انسانی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ اسماعیل منصوری گفت:به منظور اجرای طرح تشدید نظارتهای بهداشتی ویژه، کارشناسان دامپزشکی و شبکه بهداشت شهرستان خدابنده با حضور میدانی در رستورانها و مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی بینراهی، اقدام به بازرسیهای دقیق بهداشتی کردند.
وی گفت: در این بازدیدها، مقدار ۱۷ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف شناسایی، ضبط و با رعایت ضوابط بهداشتی معدوم شد. همچنین در این راستا، یک نفر متخلف برای رسیدگی قانونی به تخلفات بهداشتی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای نظارتی گفت: این بازدیدها با هدف صیانت از سلامت عمومی، ارتقای امنیت غذایی و جلوگیری از عرضه فرآوردههای خام دامی ناسالم انجام میشود و مجموعه دامپزشکی در برخورد با هرگونه تهدید علیه سلامت جامعه، هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.