مدیرعامل پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس با اشاره به ساخت نیروگاه خورشیدی در این پالایشگاه گفت: با رفع موانع ارضی و راه اندازی آن، ۱۲.۵ مگاوات انرژی برق به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن نشان‌زاده مقدم با بیان اینکه طبق قانون بهره‌وری، صنایع مکلف هستند حداقل ۴ درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند، اظهار داشت: پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس از مهرماه پارسال در راستای توسعه انرژی و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، کار ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی را با هزینه ۲.۵ همت در زمینی به مساحت ۲۳ هکتار آغاز کرد.

وی افزود: برای نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی بیدبلند خلیج فارس تاکنون بیش از دو و نیم همت هزینه شده است.

نشان زاده مقدم با اشاره به نصب حدود هزار و ۸۰۰ صفحه خورشیدی در ۲۱ هکتار زمین برای راه اندازی این نیروگاه خورشیدی، ابراز امیدواری کرد: با حل شدن مشکلات مربوط به زمین و بحث اراضی، ۱۲.۵ مگاوات به شبکه سراسری برق تزریق و به ناترازی انرژی کمک شود.