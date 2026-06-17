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مدیر جهاد کشاورزی زرقان گفت: پیش بینی میشود بیش از ۴۰ هزار تن گندم در این شهرستان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مدیر جهاد کشاورزی زرقان گفت: گندم از ۱۷ هزار هکتار مزارع آبی و ۳۰۰ هکتار مزارع دیم این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی میشود بیش از ۴۰ هزار تن محصول تولید شود.
غلامعلی بوذرجمهر با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد زمینهای کشاورزی این شهرستان از طریق آب سد درودزن تامین میشود ، افزود: امسال محدودیت منابع آبی مهمترین چالش تولید بوده است که با بهکارگیری توصیههای فنی، استفاده از ارقام مناسب، مدیریت مطلوب مزارع و رهاسازی آب از سد درودزن شرایط مناسبی برای تولید این محصول فراهم شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان بیان کرد: افزایش تولید گندم در سال جاری، نقش مؤثری در تامین امنیت غذایی و پایداری تولید در منطقه ایفا خواهد کرد.