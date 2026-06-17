به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یک اردک به نام «مرلین» که پیراهن کوچک تیم ملی مکزیک را به تن دارد و حتی جوراب‌های مخصوص اردکی پوشیده، توانسته قلب هواداران فوتبال را به دست بیاورد.

شهرت مرلین پس از پیروزی ۲ - ۰ مکزیک مقابل آفریقای جنوبی در بازی افتتاحیه جام جهانی آغاز و در جریان جشن‌های خیابانی دیده شد.





مرلین حتی مثل «پل اختاپوس» مشهور آلمانی، وارد پیش‌بینی بازی‌ها هم شده و در یک آزمایش نمادین، در انتخاب بین مکزیک و کره جنوبی، مکزیک را انتخاب کرده است.

مکزیک در دومین دیدار خود در گروه A با کره جنوبی روبه‌رو می‌شود و سپس به مصاف جمهوری چک خواهد رفت.