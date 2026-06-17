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مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از بررسی اقدامات دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی در جنگ تحمیلی سوم و نهایی شدن طرحهای آماده بهرهبرداری پیش از سفر وزیر راه و شهرسازی به استان خبر داد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، نشست شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی خوزستان با حضور مدیران دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی در استان برگزار شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در این نشست با اشاره به همافزایی میان مجموعههای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی گفت: همکاری و تعامل مناسب دستگاهها نقش مؤثری در کاهش مشکلات و تسریع اجرای برنامهها داشته است.
روحالله عمادی همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده در دوران جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد و افزود: کارکنان این مجموعه در کنار انجام وظایف تخصصی، در خدمترسانی و همراهی با مردم نیز نقش فعالی ایفا کردند.
وی از سفر قریبالوقوع وزیر راه و شهرسازی به خوزستان خبر داد و گفت: تعدادی از طرح های شاخص در حوزههای مسکن، راه، بندر و املاک برای بهرهبرداری آماده شدهاند.
در ادامه نشست، مدیران دستگاههای تابعه نیز گزارشی از عملکرد خود در جنگ تحمیلی سوم و آخرین وضعیت طرحهای قابل افتتاح در سفر وزیر راه و شهرسازی ارائه کردند.
بررسی روند اجرای طرح ها و هماهنگی برای بهرهبرداری از طرحهای عمرانی از مهمترین محورهای این نشست بود.