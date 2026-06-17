به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ محمد افشار،گفت: در پی وقوع چندین فقره موبایل‌قاپی در محدوده حوزه استحفاظی کلانتری ۱۴۰ باغ فیض، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی، اخذ اظهارات مال‌باختگان، شهود و مطلعان و همچنین بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل‌های وقوع سرقت، موفق به شناسایی مشخصات ظاهری دو سارق شدند که با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت دارای پلاک مخدوش اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان می‌کردند.

سرهنگ افشار ادامه داد: با اجرای طرح‌های مشترک و هدفمند در نقاط جرم‌خیز و آلوده، عوامل گشت سرکلانتری دوم و تیم عملیات کلانتری ۱۴۰ باغ فیض حین گشت‌زنی در محدوده فلکه صادقیه، متهمان را در حال زاغ‌زنی و پرسه‌زنی مشاهده کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان به محض مشاهده مأموران از محل متواری شدند که پس از دقایقی تعقیب و گریز و اجرای طرح مهار، موتورسیکلت آنان دچار واژگونی شد. در این عملیات، یکی از متهمان موفق به فرار شد، اما نفر دوم علی‌رغم مقاومت و حمله به مأموران با سلاح سرد، با اقدام به‌موقع و شگرد‌های پلیسی زمینگیر و دستگیر شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: متهم دستگیرشده که از اتباع یکی از کشور‌های همسایه است، در تحقیقات اولیه به ده‌ها فقره موبایل‌قاپی با همدستی متهم متواری در نقاط مختلف تهران و شهر‌های اطراف اعتراف کرد.

وی افزود: تاکنون ۱۴ نفر از شکات با حضور در کلانتری، متهم را شناسایی کرده‌اند و پرونده جهت شناسایی سایر جرائم احتمالی، دستگیری همدست فراری و کشف اموال مسروقه به مرجع قضایی ارسال شده است.