سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل، طرح ضربتی مبارزه با جانوران موذی به‌ویژه موش‌ها و کنترل جمعیت آنها، با هدف حفظ سلامت شهروندان و ارتقای بهداشت محیط شهری آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل، طرح ضربتی مبارزه با جانوران موذی به‌ویژه موش‌ها و کنترل جمعیت آنها، با هدف حفظ سلامت شهروندان و ارتقای بهداشت محیط شهری آغاز کرده است.

این طرح شامل شناسایی کلونی‌ها و طعمه‌گذاری در نقاط آلوده، جوی‌ها، نهر‌ها و کانال‌های سطح شهر، با استفاده از سموم غیرشیمیایی است.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود با رعایت بهداشت محیط، از رهاسازی زباله در معابر خودداری کرده و پسماند‌های خود را در مخازن تعیین‌شده قرار دهند. همکاری شهروندان در این طرح، نقش حیاتی در کنترل جمعیت این جوندگان موذی خواهد داشت.

شهروندان محترم همچنین از طریق بنر‌ها و برچسب‌های اطلاع‌رسانی در سطح محلات، از جزئیات طرح و راهکار‌های بهداشتی آگاه خواهند شد، قطعا مشارکت فعالانه شهروندان در حفظ پاکیزگی شهر، در اجرای موفقیت‌آمیز این طرح موثر خواهد بود.