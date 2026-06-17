در آیینی با حضور فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران، سرهنگ پاسدار یدالله سلیمانی به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج شهریار، معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این آیین از زحمات سرهنگ پاسدار فیاض الله یاری تجلیل و سرهنگ پاسدار یدالله سلیمانی به عنوان فرمانده جدید معرفی شد.

سردار ولی زاده، فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه هم اکنون در ادامه جنگ تحمیلی سوم قرار داریم گفت: جابجایی و معرفی فرماندهان جدید به منظور افزایش آمادگی و توان نظامی و نقش آفرینی بیش از پیش بسیج صورت می‌گیرد.

گفتنی است، سرهنگ سلیمانی، پیش از این فرمانده سپاه ناحیه اسلامشهر بود.