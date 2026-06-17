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رئیس دیوان عالی کشور گفت: با توجه به اهمیت تقویت زیرساختهای رسیدگی الکترونیک در تسریع امور و جلوگیری از اطاله دادرسی مکاتباتی با مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه به منظور تهیه ملزومات و زیرساختها انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته در دیوان عالی کشور گفت: این اقدامات با هدف ساماندهی پروندهها، تسریع در رسیدگیها، کاهش اطاله دادرسی و خدمت رسانی به مراجعان به ویژه در شرایط جنگ تحمیلی شایسته سپاس است.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: رسیدگی الکترونیک به پروندهها یکی از اولویتهای کاری مجموعه دیوان عالی کشور و از برنامههای عملیاتی این مجموعه در سال ۱۴۰۵ است که در این خصوص لازم است زیرساختهای مورد نیاز فراهم شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت تقویت زیرساختهای رسیدگی الکترونیک در تسریع امور و جلوگیری از اطاله دادرسی مکاتباتی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور تهیه ملزومات و زیرساختها انجام گرفته و ان شاء الله با دستور و مساعدت رئیس قوه قضاییه در این خصوص، تعداد شعبی که در دیوان به صورت الکترونیک به پروندهها رسیدگی میکنند، افزایش خواهد یافت.
همچنین در جلسه دیوان عالی کشور ،گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد؛ در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و مرجع رسیدگی به آن به هیئت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۳۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، تعداد ۱۱۷ نفر رای شعبه سمنان مبنی بر تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر را به استناد تبصره ۵ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تائید نمودند.