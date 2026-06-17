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یک دستگاه خودروی حامل بیش از یک تن ذغال قاچاق از نوع طاق با ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان در محورهای مواصلاتی شهرستان نائین کشف وتوقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نایین با تشریح عملیات اخیر پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حفاظت از عرصههای طبیعی گفت: مأموران انتظامی مستقر در محورهای مواصلاتی این شهرستان در حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ حسن براهیمی افزود: در بازرسی تخصصی از این خودرو، ۶۷ کارتن ذغال چوب از نوع طاق که بدون هرگونه مجوز قانونی حمل و بهرهبرداری بود، کشف و ضبط شد. وزن این محموله قاچاق بیش از یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم برآورد شده و ارزش ریالی آن از سوی کارشناسان ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
وی با تأکید بر اینکه بهرهبرداری غیرمجاز از درختان طاق، آسیبهای جبرانناپذیری به پوشش گیاهی و اکوسیستم کویری وارد میکند، گفت: متهم این پرونده پس از تکمیل مستندات و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
سرهنگ حسن براهیمی با هشدار به سودجویان محیطزیست تأکید کرد: پلیس در برخورد با بهرهبرداری غیرقانونی از منابع طبیعی قاطعانه عمل خواهد کرد و از شهروندان درخواست داریم هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق چوب یا ذغال را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.