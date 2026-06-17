مسئول بازرسی معاونت غذا و داروی اهواز گفت: صحت سنجی سالانه بیش از ۲ هزار نمونه کالای سلامت محور به منظور صیانت از سلامت شهروندان و مقابله با قاچاق این کالا‌ها انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی ظهیری‌نژاد با تأکید بر اهمیت نظارت‌های مستمر بر فرآیند سلامت جامعه، اظهار کرد: معاونت غذا و داروی اهواز به‌منظور پاسداری از سلامت آحاد جامعه، علاوه بر انجام بازرسی‌های مداوم و دوره‌ای از مراکز تولید، توزیع، عرضه و مصرف کالا‌های سلامت‌محور شامل دارو و مکمل‌ها، تجهیزات و ملزومات پزشکی، محصولات خوراکی و آشامیدنی و همچنین اقلام آرایشی و بهداشتی، مقابله با قاچاق این کالا‌ها را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به مبانی قانونی این نظارت‌ها افزود: بر اساس شرح وظایف تعریف شده در ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با استناد به استعلام‌های واصله از مراجع قضایی (دادگاه و تعزیرات حکومتی) و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، کارشناسان این معاونت سالانه بیش از ۲ هزار نمونه کالا را مورد آزمایش و بررسی قرار می‌دهند.

مسئول بازرسی معاونت غذا و داروی اهواز در پایان گفت: این فرآیند تخصصی منجر به تعیین قابلیت مصرف انسانی برای کالا‌های مکشوفه در قالب نزدیک به ۴۰۰ پرونده در سال می‌شود که نشان‌دهنده گستردگی نظارت‌ها بر کالا‌های سلامت‌محور در منطقه است.