به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشستی در مرکز توسعه نوغانداری کشور مستقر در رشت با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص موضوع مهمی در همه بخش‌ها محسوب می‌شود، گفت: پیگیر حل مشکل نیروی انسانی خواهم بود.

روح الله زحمتکش با اشاره به اینکه مرکز توسعه نوغانداری یک سازمان بزرگ و میراث دار صنعت ابریشم کشور است، در خصوص مشکلات مالی نیز افزود: یکی از مشکلات جدی که معاونت وزارت جهاد کشاورزی دارد این است که بخش‌های ستادی نسبت به بخش‌های تخصصی قدرت بیشتری دارد.

وی در خصوص پراکندگی وظایف و ساختار نیز گفت: تفکیک بخش‌های تخصصی می‌تواند به عنوان یک فرصت باشد و جدا شدن آن‌ها نباید چالش زا باشد و مهم انسجام و یکپارچگی بین بخش‌های مختلف برای رسیدن به یک هدف مشترک یعنی تولید ابریشم است، دست بیابیم.

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل یک کمیته برای حمایت از بخش نوغان استقبال کرد و گفت: تشکیل و ایجاد کمیته مهم است، اما اصل موضوع، وجود بازار و به صرفه بودن قیمت برای کشاورز است که در صنعت نیز می‌تواند تاثیر گذار باشد.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور نیز در این نشست با بیان اینکه امسال حدود ۳۱ هزار جعبه تخم نوغان در ۱۸ استان کشور توزیع شد گفت: پیش بینی می‌شود نوغانداران هزار و صد تن پیله‌تر با ارزش اقتصادی بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برداشت کنند.

حبیب الله رضا دوست با اشاره به اینکه توزیع تخم نوغان از ۵ فروردین در مناطق گرمسیری از جمله خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان و مازندران و گیلان آغاز شده است افزود: پس از فرایند ۴۵ روزه برداشت و کج واچینی نیز شروع شده است.

وی قیمت تضمینی خرید پیله ترم ابریشم را امسال ۶۰۵ هزار تومان برای هر کیلو عنوان کرد که نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته که به دلیل استقبال بخش خصوصی بین یک میلیون و دویست هزار تومان تا یک میلیون و سیصد هزار تومان پیله ترم ابریشم از نوغاندار خریداری می‌شود که شرایط خوبی برای افزایش انگیزه نوغاندار فراهم است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور، کمبود نیروی انسانی و در شرف بازنشته شدن نیرو‌های متخصص بدون جایگزین را مهم‌ترین مشکلات این بخش عنوان کرد.

جبار کوچکی نژاد یکی از نمایندگان مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به حل مشکلات چای در گذشته با تدابیری از جمله تشکیل یک کمیته گفت: برای صنعت ابریشم و نوغانداری نیز پیشنهاد می‌کنیم با الگو گرفتن از همان تجربه، کمیته‌ای با ساختار مشخص از استان‌های فعال در این بخش تشکیل شود و ما در خانه ملت در قانون گذاری و سیاست گذاری در کنار شما خواهیم بود.

وی رفع مشکل پراکندگی وظایف و تجمع آن، حوزه ذیل مرکز توسعه نوغانداری کشور را برای احیای سریعتر این صنعت مهم دانست و گفت: در خصوص صنعت و بازرگانی نیز نیازمند سیاست گذاری دولت از جمله حل مشکل شرکت صنعت ابریشم هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز در این نشست با بیان اینکه ابریشم یکی از محصولات با ارزش و قدیمی کشور به ویژه استان گیلان محسوب می‌شود، گفت: سازمان جهاد کشاورزی در تولید و توزیع نهال توت در کنار بخش نوغانداری است.

صالح محمدی با اشاره به اینکه مشکلات ابریشم پس از انحلال شرکت ابریشم بیشتر شد، افزود: پراکندگی ساختار وظایف در تولید تخم نوغان، تولید و توزیع و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص از جمله مهم‌ترین چالش‌های ابریشم و مرکز توسعه نوغانداری کشور است.

وی به زیر ساخت‌های نوغانداری در استان گیلان نیز اشاره کرد و افزود: صنایع ابریشم یکی از مهم‌ترین بخش‌های این صنعت محسوب می‌شود که باید به آن برای رونق بخش نوغانداری توجه ویژه شود، اما کارخانه صنایع ابریشم در صومعه سرا به دلیل مشکلات مختلف از جمله در تملک یک بانک بودن، موجب شده تا از ظرفیت آن به درستی انجام نشود و اگر به چرخه تولید و مسیر درست برگرددو صنعت ابریشم احیا و کشاورز به دلیل رونق این بازار و به صرفه بودن، ترغیب به نوغانداری و تولید بیشتر پیله‌تر ابریشم خواهد شد.

همچنین در این نشست برخی از کارشناسان مرکز توسعه نوغانداری کشور مستقر در رشت، مشکلات و راهکار‌های خود برای توسعه صنعت نوغان و ابریشم را بیان کردند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از کارگاه تولید تخم نوغان شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در رشت نیز بازدید کرد.