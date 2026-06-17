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سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو سارق سابقهدار موتورسیکلت در غرب تهران خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ محمد مقدسی گفت: با توجه به افزایش سرقت موتورسیکلت در محدوده استحفاظی، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ویژه عوامل تجسس کلانتری ۱۰۸ نواب قرار گرفت. مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بهرهگیری از شیوههای پلیسی موفق به شناسایی و ردزنی متهمان شدند.
سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: در نخستین عملیات، یکی از سارقان در حالی که سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه بود، شناسایی و دستگیر شد. در ادامه و در عملیاتی دیگر، دومین سارق نیز هنگام تردد با یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی توسط مأموران دستگیر شد.
سرهنگ مقدسی ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی و با بررسیهای انجام شده، یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه دیگر نیز کشف و به پرونده اضافه شد. متهمان در بازجوییهای پلیسی به سرقت موتورسیکلتها اعتراف کرده و مشخص شد هر دو دارای سوابق کیفری مرتبط با سرقت هستند.
وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند و تلاش برای شناسایی سایر جرائم احتمالی آنان ادامه دارد.
شهروندان در صورت سرقت موتورسیکلت، در کوتاهترین زمان ممکن مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری سارقان انجام شود.