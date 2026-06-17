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مدیرعامل مرکز آزمون ایمنی خودرو از خودکفایی ایران در انجام تستهای تصادف خبر داد و گفت: با راهاندازی این مرکز، دیگر نیازی به ارسال خودروها برای انجام آزمونهای ایمنی به خارج از کشور وجود ندارد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما، محمدحسن جبلیجوان در حاشیه بازدید رسانهها از مرکز آزمون ایمنی خودرو اظهار کرد: ایجاد این مرکز پاسخی عملی به یکی از نیازهای دیرینه صنعت خودروی کشور برای پایان دادن به وابستگی به مراکز آزمون خارجی در چین و اروپا بود. به گفته وی، این مرکز با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته همتراز با استانداردهای اروپایی راهاندازی شده و امکان انجام سریع و دقیق آزمونهای ایمنی را در داخل کشور فراهم کرده است.
وی با اشاره به شرایط راهاندازی این مجموعه افزود: خرید و تجهیز این مرکز در آذرماه سال گذشته و در شرایط تحریم و محدودیتهای گسترده انجام شد و نشان داد حتی در دشوارترین شرایط نیز میتوان زیرساختهای پیشرفته صنعتی را در کشور ایجاد کرد.
مدیرعامل مرکز آزمون ایمنی خودرو با بیان اینکه تمرکز فعلی این مجموعه بر تستهای ایمنی فعال است، گفت: در کنار آن، آمادهسازی برای انجام تستهای ایمنی پس از تصادف نیز با دقت بالا در حال انجام است تا مجموعه کاملی از آزمونهای استاندارد در کشور اجرا شود.
جبلیجوان با تأکید بر نقش این مرکز در ارتقای ایمنی خودروها تصریح کرد: این مجموعه به عنوان بازوی کمکی خودروسازان عمل میکند تا پیش از تولید انبوه یا اعمال تغییرات مهندسی، خودروها تحت آزمونهای دقیق قرار گیرند و نقاط ضعف طراحی اصلاح شود. هدف نهایی از انجام این تستها، ارتقای کیفیت خودروها و کاهش تلفات جادهای است.
وی با اشاره به توانمندیهای این مرکز گفت: در حال حاضر سه آزمون اصلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد در این مرکز انجام میشود؛ آزمونهایی که پیش از این امکان اجرای آنها در کشور وجود نداشت و خودروسازان ناچار بودند برای انجام آنها خودروها را با هزینههای ارزی بالا به خارج از کشور ارسال کنند.
به گفته مدیرعامل مرکز آزمون ایمنی خودرو، در گذشته انجام این تستها در خارج از کشور گاهی بین شش ماه تا یک سال زمان میبرد، اما اکنون با آمادهسازی خودرو، آزمونها در یک تا دو روز انجام شده و کل فرآیند تا اعلام نتایج حدود یک هفته زمان میبرد.
جبلیجوان همچنین از انجام تست روی چند خودروی داخلی خبر داد و گفت: تاکنون خودروهای سهند، تارا، سورن دوگانهسوز و تیگو۷ در این مرکز مورد آزمون قرار گرفتهاند و نتایج آن به خودروسازان اعلام شده است.
وی در عین حال تأکید کرد: نتایج آزمون خودروها محرمانه است و این مرکز به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملی استاندارد فعالیت میکند؛ بنابراین گزارش کامل تستها تنها در اختیار این سازمان قرار میگیرد و انتشار عمومی آنها مجاز نیست.
مدیرعامل مرکز آزمون ایمنی خودرو در پایان از برنامهریزی برای رتبهبندی خودروهای داخلی خبر داد و گفت: سازوکاری برای اعلام رتبه ایمنی خودروها در حال تدوین است که میتواند در آینده به شفافیت بیشتر در حوزه ایمنی خودرو و ارتقای کیفیت محصولات داخلی کمک کند.