به گزارش خبرگزای صداوسیما، علی صادقی گفت: شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه از آذرماه ۱۴۰۴ و همزمان با قطع گاز خوراک ناشی از برودت هوا و همچنین شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، وارد فرآیند شات‌دان نرمال و توقف برنامه‌ریزی‌شده شد، اما رویکرد ما مدیریت فعال شرایط و تبدیل این توقف به فرصتی برای ارتقای فنی و افزایش آمادگی عملیاتی بود.

مدیرعامل مؤسسه افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات ایمن‌سازی، تعمیرات اساسی و بازسازی تجهیزات حساس فرآیندی شرکت در دستور کار قرار گرفت و پروژه‌ای گسترده برای نوسازی زیرساخت‌های عملیاتی مجتمع آغاز شد تا ضمن بازگرداندن واحد به مدار تولید، زمینه ارتقای بهره‌وری و پایداری عملیاتی نیز فراهم شود.

صادقی ادامه داد: در این دوره، مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی شامل بازسازی تجهیزات کلیدی، رفع نقاط بحرانی فرآیندی، بهینه‌سازی عملکرد واحدها، تعویض کاتالیست‌های مورد نیاز و ارتقای سطح آمادگی عملیاتی مجتمع با اتکا به دانش، تجربه و توان فنی متخصصان داخلی انجام شد.

وی با اشاره به نقش مستقیم مدیریت موسسه و هلدینگ پتروفرهنگ در تسریع فرآیند راه‌اندازی مجدد مجتمع گفت: با پیگیری مستمر مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، برنامه‌ریزی دقیق و حمایت عملیاتی هلدینگ پتروفرهنگ و همچنین آمادگی و همراهی کارگران و نیرو‌های فنی مجتمع، همزمان با عادی شدن نسبی شرایط پس از جنگ تحمیلی سوم و اخذ مجوز‌های لازم، عملیات اجرایی با سرعت از سر گرفته شد و همه اقدامات باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام رسید.

مدیرعامل مؤسسه تأکید کرد: بازگشت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه به مدار تولید، نشانه‌ای از توان بازآفرینی، تاب‌آوری و ظرفیت بالای شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان در عبور از شرایط پیچیده و حفظ مسیر سودآوری و ارزش‌آفرینی است.

وی با اشاره به جایگاه صنعت پتروشیمی در سبد اقتصادی مؤسسه اظهار داشت: حوزه پتروشیمی یکی از پیشران‌های اصلی سودآوری و ثروت‌آفرینی برای اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان محسوب می‌شود و به همین دلیل بازگشت سریع مجتمع‌های تولیدی به مدار بهره‌برداری، همواره در اولویت راهبردی مجموعه قرار دارد.

صادقی خاطرنشان کرد: در همین چارچوب، شرکت پتروشیمی سبلان نیز در هفته گذشته مجدداً فعالیت تولیدی خود را آغاز کرد و اکنون دو تولیدکننده متانول زیرمجموعه به هلدینگ پتروفرهنگ به مدار تولید بازگشته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان در مسیر حفظ پایداری تولید و استمرار سودآوری، رویکردی فعال، مسئولانه و آینده‌نگر اتخاذ کرده است.