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اجرای بیش از ۳۰ طرح عمرانی و خدماتی در روستاهای بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست فرمانداری اندیمشک گفت: با هدف محرومیت زدایی و توسعه زیر ساختها اجرای ۳۱ طرح عمرانی و خدماتی در روستاهای بخش الوارگرمسیری آغاز شد.
فضل الله بهداد با اشاره به اینکه این طرحها با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اجرا میشوند، افزود: این طرحها در روستاهای فاقد دهیاری و زیر پوشش اداره عشایری شهرستان اندیمشک اجرا میشوند.
بخش الوارگرمسیری شهرستان اندیمشک دارای ۲ شهر، ۱۷۸ روستا و جمعیتی حدود ۲۵ هزار نفر است.