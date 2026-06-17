به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست فرمانداری اندیمشک گفت: با هدف محرومیت زدایی و توسعه زیر ساخت‌ها اجرای ۳۱ طرح عمرانی و خدماتی در روستا‌های بخش الوارگرمسیری آغاز شد.

فضل الله بهداد با اشاره به اینکه این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اجرا می‌شوند، افزود: این طرح‌ها در روستا‌های فاقد دهیاری و زیر پوشش اداره عشایری شهرستان اندیمشک اجرا می‌شوند.

بخش الوارگرمسیری شهرستان اندیمشک دارای ۲ شهر، ۱۷۸ روستا و جمعیتی حدود ۲۵ هزار نفر است.