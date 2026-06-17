مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا گفت: لازم است مردم با حضور در تجمعات حسینی، تکمیل کننده جهاد سربازان جانفدای خط مقدم باشند تا ایران حسینی، برنده نبرد روایت‌ها در سطح جهان علیه هجمه های رسانه‌ای آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل طباطبایی در مراسم عزاداری ماه محرم الحرام با حضور کارکنان قرارگاه منطقه‌ای کربلا و مرکز فاوا معراج نیروی زمینی سپاه ، با اشاره به حدیث پیامبر مکرم اسلام در باب فضیلت دوستی با امام حسین (ع) بیان کرد: از این حدیث پیامبر (ص) فهمیده می‌شود محبت به سیدالشهدا (ع) در طول و برابر محبت نسبت به خداوند منان است.

وی افزود: تاسوعا و عاشورا و محرم امسال با هر سال متفاوت است و امسال همزمان با عزای شهادت امام حسین (ع) و اصحاب باوفایش، در غم فراق و شهادت سیدالشهدا نظام مقدس جمهوری اسلامی و یاران صدیق امام شهید هستیم و همین امر مهم، وظیفه رهروان طریق حسینی و شیعیان در ابراز محبت به ولایت را در این برهه حساس جهانی دوچندان می‌کند.

وی خطاب به ملت شریف و شهید پرور استان خوزستان و ایران اسلامی خاطر نشان کرد: از مردم عزیز تقاضامند هستیم در این محرم و صفر تاریخی، خیابان‌ها را ترک نکنند و پرشورتر از هر سال همانند یکصد و اندی شب گذشته حماسه آفرینی کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا گفت: لازم است با حضور در تجمعات حسینی، تکمیل کننده جهاد سربازان جانفدای خط مقدم باشیم تا ایران حسینی همچنان با وحدت و یکپارچگی مردم نجیب، برنده نبرد روایت‌ها در سطح جهان علیه شانتاژ‌های رسانه‌ای آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.

طباطبایی بیان کرد: امیدواریم دستگاه دیپلماسی و مذاکره کننده در مذاکرات آینده بتواند بدرخشد و به توافقات خوبی به نفع مردم و ملت شریف ایران اسلامی برسد.