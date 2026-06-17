سازمان بهزیستی کشور با هدف ارتقای بهره‌وری و تسهیل ارائه خدمات به مددجویان، نقشه راه پنج‌ساله‌ای را تدوین کرده است که بر اساس آن، با هوشمندسازی فرایندها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، مراجعات حضوری تا ۶۰ درصد کاهش یافته و ۸۰ درصد خدمات این سازمان به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان بهزیستی کشور با هدف ارتقای بهره‌وری و تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف، نقشه راه تحول دیجیتال خود را با افق ۱۴۱۰ تدوین کرده است که بر اساس آن، ۸۰ درصد خدمات این سازمان به‌صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد.

نشست بررسی برنامه‌های تحولی مرکز برنامه‌ریزی، نوآوری، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی با حضور سیدجواد حسینی، رئیس سازمان، و جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار شد.

سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در این نشست ضمن تأکید بر لزوم حرکت به سمت فناوری‌های نوین، اظهار داشت: فضای مجازی بستری با فرصت‌ها و تهدید‌های خاص خود است. وی با اشاره به نفوذ فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی و ورود به عصر متاورس، تصریح کرد: اگر سازمان بهزیستی خود را با این تحولات هماهنگ نکند، از سازمان یادگیرنده به سازمانی بحران‌زا تبدیل خواهد شد. حسینی، ارتقای مهارت‌های دیجیتال مدیران و تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست.

جزئیات طرح تحول دیجیتال و کاهش مراجعات حضوری

محمدجواد امینی، معاون توسعه فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و هوشمندسازی سازمان بهزیستی کشور، با تشریح برنامه‌های این حوزه گفت: هدف‌گذاری اصلی این سازمان برای افق ۱۴۱۰، الکترونیکی شدن ۸۰ درصد خدمات، کاهش ۶۰ درصدی مراجعات حضوری و کاهش ۴۰ درصدی زمان ارائه خدمات است.

وی افزود: محور اصلی این تحول، حذف فرایند‌های کاغذی و بهره‌گیری از داده‌کاوی در بستری امن است. امینی با بیان اینکه خدمات بهزیستی برای نخستین بار از طریق پیام‌رسان «بله» در دسترس قرار گرفته است، اعلام کرد که این خدمات به‌زودی در سایر پیام‌رسان‌های بومی مانند «ایتا» و «روبیکا» نیز توسعه خواهد یافت.

تاب‌آوری زیرساخت‌ها در برابر حملات سایبری

معاون توسعه فناوری اطلاعات سازمان بهزیستی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی خدمات این سازمان در ۷۰۰ نقطه کشور، از موفقیت در مقابله با حملات سایبری اخیر خبر داد و گفت: با وجود ۱۵ حمله سایبری مستقیم (از جمله حملات حیاتی) به زیرساخت‌های سازمان، با اتخاذ تدابیر امنیتی، هیچ‌گونه اختلالی در ارائه خدمات به مددجویان ایجاد نشد.

امینی همچنین از طراحی و راه‌اندازی یک پلتفرم بومی هوش مصنوعی برای شناسایی و رفع تناقض‌های موجود در دستورالعمل‌های اداری خبر داد.

در پایان این نشست، گزارشی از وضعیت شبکه و ارتباطات امن در سراسر کشور ارائه شد و تأکید گردید که برای تمامی خدمات سازمان، شناسنامه‌ای فنی و قانونی تعریف شده است تا فرایند ارائه خدمات به مددجویان از شفافیت و استاندارد‌های لازم برخوردار باشد.