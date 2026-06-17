معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، از اسکان بیش از ۱.۷ میلیون نفر در بقاع متبرکه و مواکب خبر داد.

۸۰۶ بقعه و ۷۲۲ موکب سازمان اوقاف به پناهگاه مردم تبدیل شد

۸۰۶ بقعه و ۷۲۲ موکب سازمان اوقاف به پناهگاه مردم تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، در شانزدهمین جلسه ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ گفت: در این دوره، بقاع متبرکه به پناهگاه مردم تبدیل شد و خدمات گسترده‌ای ارائه گردید.

وی با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و گرامیداشت یاد شهدا اظهار داشت: این توفیق را داشتیم که در ایام ماه مبارک رمضان در فعالیت‌های مربوط به بقاع متبرکه و امامزادگان و منابع موقوفات اجرای نیت‌ها را انجام دهیم که همزمان مصادف با جنگ تحمیلی شد.

معاون سازمان اوقاف در این مراسم به آمار اسکان خانواده‌ها در ایام جنگ اخیراشاره کرد و گفت: ۳۹۳ هزار نفر در زائرسرا‌ها و یک میلیون و ۳۸۵ هزار نفر به صورت اضطراری در چادر‌های صحن‌ها و شبستان‌ها اسکان داده شدند. همچنین ۲۹۹ هزار نفر-شب از نیرو‌های ویژه (بسیج و نظامی) پذیرایی شد.

حجت الاسلام عادل از توزیع بیش از ۶۰ هزار بسته معیشتی در قالب «طرح قرار دوازدهم» با هزینه ۱۴۲ میلیارد تومان و بیش از ۳ میلیون قلم کالای فرهنگی با هزینه ۱۰۱ میلیارد تومان خبر داد.

وی منابع مالی این اقدامات را برشمرد و گفت: ۶۴ میلیارد تومان کمک نقدی مردمی، ۱۸۱ میلیارد تومان کمک غیرنقدی مردمی، ۱۸۴ میلیارد تومان عواید بقاع متبرکه، ۱۹۴ میلیارد تومان از محل موقوفات و ۱۱ میلیارد تومان از سایر منابع استانی تأمین شد.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف اعلام کرد: ۸۰۶ بقعه فعال، ۷۲۲ موکب برپا شده، ۲۲۷ هزار و ۹۵۴ خادم فعال، ۲ هزار و ۳۲۳ مبلغ اعزامی، ۱۰۷ هزار مراجعه به واحد‌های مشاوره، ۳۶۴ تدفین شهید در بقاع و ۲ هزار و ۹۱۲ برنامه گرامیداشت شهدا تحت عنوان «به یاد علمدار» از دیگر اقدامات ما بود.

حجت الاسلام عادل از تصمیم سازمان برای توقف افزایش اجاره‌بهای املاک مسکونی موقوفه از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۵ به منظور حمایت از مستأجرین خبر داد.

وی در پایان به برآورد خسارت‌ها اشاره کرد و گفت: در ایام جنگ اخیر، ۱۹ بقعه متبرکه، ۱۸۶ مسجد، ۱۵ موقوفه و ۵ واحد اداری خسارت دیده‌اند.