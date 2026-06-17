\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u00a0\u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u062e\u0635\u0635\u06cc\u060c \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u0647 \u06f3 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u062c\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n