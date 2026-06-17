حمایت از واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در قزوین
در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قزوین، بر ضرورت حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، استاندار در این نشست گفت: رفع موانع تولید باید با رویکردی کارشناسانه و همراه با حفظ حقوق مردم انجام شود و هیچگونه توسعه صنعتی نباید ناقض خطوط قرمز سلامت عمومی و محیط زیست باشد.
محمد نوذری افزود: مسئولان دستگاههای اجرایی و بانکهای استان موظفاند با نگاهی دقیق، تخصصی و دلسوزانه، موانع پیشروی تولیدکنندگان را برطرف کنند تا چرخه تولید متوقف نشود و اشتغال کارگران نیز حفظ شود.
وی با اشاره به اهمیت پشتیبانی از بخش صنعت هم گفت: حمایت از تولیدکنندگان یک ضرورت برای توسعه اقتصادی استان است، اما این حمایت باید در چارچوب قانون و با رعایت مسئولیتهای اجتماعی واحدهای صنعتی انجام شود.
استاندار با تاکید بر لزوم توجه به الزامات زیستمحیطی در روند تسهیل تولید تصریح کرد: واحدهای صنعتی باید نسبت به کاهش آلایندگیها، رعایت استانداردهای زیستمحیطی و اجرای تعهدات قانونی خود اهتمام جدی داشته باشند تا توسعه صنعتی در مسیر پایدار و مسئولانه پیش رود.
به گفته وی دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی باید نقش فعالتری در حمایت از صنعتگران ایفا کنند، اما در مقابل، صاحبان صنایع نیز باید با مسئولیتپذیری بیشتر نسبت به جامعه و محیط پیرامونی خود عمل کنند تا زمینه برای رونق تولید در فضایی سالم، ایمن و مطلوب برای شهروندان فراهم شود.