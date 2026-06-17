مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور گفت: در حال حاضر ذخایر خونی کشور در شرایط مطلوب و قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد قره‌باغیان با اشاره به روند رو به رشد استقبال اقشار مختلف جامعه از اهدای خون اظهار داشت: سیاست‌های فرهنگی، آموزشی و تشویقی سازمان انتقال خون در ماه‌های اخیر نتایج مطلوبی به همراه داشته و موجب افزایش حضور گروه‌های هدف در مراکز اهدای خون شده است.

وی افزود: آمار‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد میزان مراجعه بانوان برای اهدای خون در اسفندماه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۹ درصد افزایش یافته که بیانگر موفقیت برنامه‌های اجراشده در این حوزه است.

قره‌باغیان ادامه داد: همچنین مشارکت جوانان زیر ۲۵ سال در اهدای خون نیز رشد قابل‌توجهی داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۶۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.

‌وی با تأکید بر اهمیت حضور نسل جوان در چرخه اهدای خون کشور عنوان کرد: تداوم این روند می‌تواند ضمن تأمین نیاز‌های درمانی، پایداری ذخایر خونی کشور را در سال‌های آینده تضمین کند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ذخایر خون کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ذخایر خونی کشور در شرایط مطلوب و قابل قبول قرار دارد و شاخص‌های موجود از ثبات مناسب این ذخایر حکایت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، ذخایر خون بین هشت تا ۱۲ روز نگهداری می‌شود و این شاخص در ایران نیز به طور میانگین بین هفت تا هشت روز است که رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.

قره‌باغیان با اشاره به شرایط خاص کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار داشت: در آن مقطع، همراهی گسترده مردم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان سازمان انتقال خون موجب شد میزان ذخایر خونی کشور به ۱۰ روز افزایش یابد.

وی یادآور شد: حتی در مقطعی از اردیبهشت‌ماه سال جاری، میزان ذخایر خون کشور از مرز ۱۲ روز عبور کرد که این موضوع نشان‌دهنده مشارکت مسئولانه مردم و آمادگی مطلوب شبکه انتقال خون کشور است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران همچنین از فعالیت حدود ۲۱۰ مرکز جمع‌آوری خون در سراسر کشور خبر داد و گفت: این مراکز به صورت مستمر در حال ارائه خدمات به اهداکنندگان هستند و نقش مهمی در تأمین نیاز‌های خونی مراکز درمانی ایفا می‌کنند.

او توسعه تیم‌های سیار خون‌گیری را از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری سازمان انتقال خون برشمرد و تأکید کرد: افزایش تعداد این تیم‌ها در دستور کار قرار گرفته تا دسترسی مردم به خدمات اهدای خون تسهیل شود و امکان جمع‌آوری خون در مناطق مختلف کشور بیش از گذشته فراهم آید.