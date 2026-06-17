به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرح با سرمایه ۸۰۰ میلیون تومانی با پوشش ۸۰ هکتار باغ به بهره برداری رسید. ساکنان محلی با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان خودیاری، سهم قابل توجهی در احیای این منبع آب داشتند و ۵۵۰ میلیون تومان هم از سوی صندوق توسعه بخش کشاورزی تأمین شد.

عجب‌شیر ۱۷ قنات ثبت‌ شده دارد و زندگی ۶۴ هزار نفر از جمعیت شهرستان به کشاورزی وابسته است؛ آماری که ضرورت بازسازی قنوات را برای حفظ اقتصاد بومی آشکار می‌کند.