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گروه صنعتی ایران ترانسفو پس از ۴۷ سال وابستگی به نمونههای خارجی، با تکیه بر دانش بومی موفق به تولید داخلی روغن ترانسفورماتور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ عبداللهی مدیر عامل گروه صنعتی ایران ترانسفو زنجان با اعلام اینکه سالانه بیش از ۷ هزار تن واردات محصول روغن تراسفور ماتور داشتیم گفت: با تولید داخل این محصول از خروج ۱۵ میلیون یورو جلوگیری شد.
برهانی مدیر عامل برق منطقهای زنجان نیز با بیان اینکه تاییدیههای لازم از آزمایشگاههای داخلی وخارجی اخذ شده است افزود: روغن تولید داخل در یک ترانس فوق قدرت و توزیع تزریق و تحت بار شبکه برق قرار گرفت.
گروه صنعتی ایران ترانسفو بزرگترین تولید کننده وصادر کننده انواع ترانسفور ماتور در غرب آسیا به شمار میرود.