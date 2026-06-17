خودکفایی ایران با تولید روغن ترانسفورمانور‌های فوق توزیع و قدرت در زنجان

گروه صنعتی ایران ترانسفو پس از ۴۷ سال وابستگی به نمونه‌های خارجی، با تکیه بر دانش بومی موفق به تولید داخلی روغن ترانسفورماتور شد.