عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأمین ورق فولادی را مهم‌ترین نیاز صنعت لوازم خانگی دانست و گفت: افزایش عرضه این ماده اولیه می‌تواند التهاب بازار و نوسانات قیمتی را کاهش دهد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، درباره دلایل ایجاد نوسان در بازار لوازم خانگی اظهار کرد: تأمین نهاده‌های اولیه مورد نیاز این صنعت با کیفیت مناسب و تسهیل در دسترسی به آنها از مهم‌ترین عوامل برای ساماندهی بازار است. به گفته وی، ورق فولادی یکی از مهم‌ترین مواد اولیه در تولید لوازم خانگی محسوب می‌شود و افزایش عرضه آن توسط شرکت فولاد مبارکه و همچنین واردکنندگان می‌تواند به کاهش التهاب موجود در بازار کمک کند.

نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی افزود: سایر نیاز‌های این صنعت نیز با ایجاد مسیر‌های جدید در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل قابل تأمین است و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی می‌تواند روند تولید و عرضه را تسهیل کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از صنعت لوازم خانگی تصریح کرد: این صنعت نیازمند پشتیبانی در سه بخش عرضه مواد اولیه، نحوه توزیع کالا و نظارت بر قیمت‌گذاری است تا از بروز نابسامانی در بازار جلوگیری شود.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به احتمال احتکار برخی کالا‌ها در شرایط فعلی بازار گفت: برخی افراد ممکن است با سوءاستفاده از شرایط اقدام به احتکار لوازم خانگی کنند، بنابراین سازمان تعزیرات حکومتی باید به‌طور جدی با این تخلفات برخورد کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نظارت دقیق‌تری بر روند تولید و توزیع داشته باشد.

این نماینده مجلس همچنین به نقش متغیر‌های اقتصادی در تعادل بازار اشاره کرد و افزود: با ایجاد توازن در نرخ ارز و همچنین کاهش تقاضای هیجانی در بازار، احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد. در حال حاضر برخی خریداران منتظر کاهش قیمت‌ها هستند و همین موضوع می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها کمک کند، هرچند نظارت مستمر مسئولان همچنان ضروری است.

وی در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه ریلی با چین از طریق مرز آزاد سرخس با حضور وزیر راه و شهرسازی منعقد شده که مسیر حمل کالا از چین را تسهیل می‌کند. در حال حاضر روزانه سه قطار باری از چین وارد ایران می‌شود و ظرفیت افزایش این تعداد تا دو برابر نیز وجود دارد؛ در حالی که در گذشته تنها هفته‌ای یک قطار کالا وارد کشور می‌شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد با افزایش عرضه مواد اولیه، بهبود شرایط ترانزیت، تعادل در نرخ ارز و نظارت جدی بر بازار، شکاف موجود میان عرضه و تقاضا کاهش یافته و نوسانات قیمتی ماه‌های اخیر جای خود را به ثبات و تعادل در بازار لوازم خانگی بدهد.