رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز پیش از اقدام به شکار در جریان گشت و پایش مأموران اجرایی این اداره در منطقه آزاد ارجمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا با اعلام این خبر گفت: محیط بانان این اداره در حین گشت و کنترل در ارتفاعات نجفدر منطقه ارجمند، یک فرد متخلف را پیش از هرگونه اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از این متخلف، یک قبضه سلاح شکاری کمرشکن به همراه شش عدد فشنگ مربوط به سلاح کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: برای فرد متخلف پرونده تشکیل و وی به منظور رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فیروزنیا با تأکید بر تداوم گشت‌های حفاظتی در مناطق تحت مدیریت این اداره، خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات شکار و صید غیرمجاز با هدف حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی منطقه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.