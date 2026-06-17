با روند کاهشی دمای هوا برای امروز و فردا ۲۷ و ۲۸ خرداد، از شدت گرما در استان کاسته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و تقویت اختلاف فشار در نقشه‌های سطح زمین، همزمان با عبور امواج دامنه کوتاه از تراز میانی جو استان تا اواخر هفته علاوه بر افزایش ابر، در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید و گرد و خاک کماکان قابل پیش بینی است که باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا و در مناطق مستعد وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت خواهد شد.

لطفی افزود: علاوه بر این انتظار داریم با روند کاهشی دمای هوا برای امروز و فردا از شدت گرما در استان کاسته شود.

وی گفت: همچنان هشدار سطح زرد برای استان و نارنجی برای نوار مرز شرقی استان تا پایان هفته انتظار داریم.

کارشناس هواشناسی گفت: استحکام سازه‌های موقت، احتیاط در تردد، پرهیز از سفر‌های غیر ضرور، عدم حضور در فضای باز در ساعات آلودگی، استفاده از ماسک مناسب در صورت حضور در فضای باز، احتیاط در عملیات عمرانی و پرهیز از پارک خودرو کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده پیشنهاد می‌شود.

لطفی افزود: در شبانه روز گذشته قهستان با کمینه دمای ۱۶ درجه خنک‌ترین و دهسلم و بندان با بیشینه دمای ۴۶ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در بیرجند هم بین ۲۱ و ۳۹ درجه ثبت شد.

وی گفت: بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه فرودگاه بیرجند با حدود ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت و کمترین دید افقی هم در بیرجند با ۵۰۰ متر گزارش شده است