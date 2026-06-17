نماینده ولی فقیه در لرستان در مراسم تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر موضوع «ما می‌توانیم» افزود: در دیدار‌هایی که ایشان داشتند، همواره بر این نگاه و باور تأکید می‌کردند و امروز آثار آن را در عرصه‌های مختلف شاهد هستیم.





حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی با بیان اینکه شرایط کشور در حوزه بهداشت و درمان در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی با امروز تفاوت‌های زیادی دارد، تصریح کرد: امروز به لحاظ تعداد کادر درمان، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شایانی که در حوزه سلامت ارائه می‌شود، وضعیت کشور بسیار متفاوت و پیشرفته‌تر از گذشته است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به نخبگان علمی گفت: باید از ظرفیت نخبگان در جایگاه‌های شایسته استفاده شود و نخبگان نیز لازم است تلاش‌های علمی خود را افزایش دهند تا اهداف مورد نظر در مسیر پیشرفت کشور محقق شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سال گذشته، تصریح کرد: در یک سال گذشته تحولات بزرگی در دانشگاه رقم خورده و تلاش کرده‌ایم با مدیریت منابع، شرایط پرداختی‌ها را بهبود بخشیم و متوسط تأخیر در پرداخت‌های پرسنلی را کاهش دهیم.

جلال الدین امیری ادامه داد: در حوزه تأمین منابع مالی و کاهش بدهی‌های دانشگاه نیز اقدامات مؤثری انجام شده و اکنون دانشگاه از بیمه‌ها نیز طلبکار است.





رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: امروز دانشگاه از همه حیث در مسیر رشد قرار دارد و در حوزه بودجه‌های جاری نیز با پیگیری‌های متعدد و برگزاری جلسات مختلف در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، توانسته‌ایم منابع دانشگاه را افزایش دهیم. وی افزود: نتیجه این پیگیری‌ها، افزایش حدود ۸۰ میلیارد تومان به بودجه ماهانه دانشگاه بوده است که نقش مهمی در ارتقای خدمات و برنامه‌های دانشگاه دارد.





امیری با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی گفت: در رتبه‌بندی تایمز، جایگاه دانشگاه که پیش از این در محدوده ۶۰۰ تا ۸۰۰ جهانی قرار داشت، امروز به رتبه ۲۵۰ تا ۳۰۰ رسیده است.