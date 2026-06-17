به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، از امشب مراسم عزاداری و تجمع (جانفدایان ایران اسلامی) در مهاباد بصورت همزمان برگزار می‌شود.

این مراسم که از ساعت بیست و سی دقیقه هرشب آغاز خواهد شد به‌صورت ارتباط زنده تلویزیونی از شبکه‌های خبر ، یک و دو رسانه ملی و سیمای شبکه مهاباد پوشش داده خواهد شد. از عموم عاشقان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و مردم انقلابی و همیشه در صحنه مهاباد دعوت می‌شود با حضور پرشور خود در این آیین معنوی و حماسی، بار دیگر ارادت خود را به ساحت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و پایبندی خود به آرمان‌های ایران اسلامی به نمایش بگذارند.