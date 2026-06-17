معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: با آموزش ۹۳۰۰۰ دانش‌آموز متوسطه اول در طرح دادرس، ۶۳۳۹۲۷ دانش‌آموز دوره ابتدایی در طرح ماهر و همچنین ۱۱۴۳۵۸۴ سفیر ایمنی و کمک‌های اولیه در طرح سفیر ایمنی اقدامات بزرگی در این خصوص در حوزه سلامت انجام شده است.

به گزارش خبرگزای صداوسیما، محمد جعفری به نمایندگی از علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، گزارشی از اهم اقدامات وزارت آموزش و پرورش در راستای مدیریت آسیب‌های جسمی و روانی و پیامد‌های ناشی از حوادث ترافیکی ارائه کرد.

جعفری در این جلسه با اشاره به تکلیف آموزش و پرورش در راهبرد ملی اولویت دار مدیریت آسیب‌های جسمی و روانی و پیامد‌های ناشی از حوادث ترافیکی به اقداماتی در خصوص توانمندسازی دانش آموزان اشاره کرده و گفت: با آموزش ۹۳۰۰۰ دانش‌آموز متوسطه اول در طرح دادرس، ۶۳۳۹۲۷ دانش‌آموز دوره ابتدایی در طرح ماهر و همچنین ۱۱۴۳۵۸۴ سفیر ایمنی و کمک‌های اولیه در طرح سفیر ایمنی اقدامات بزرگی در این خصوص در حوزه سلامت انجام شده است.

وی در ادامه ارائه گزارش آماری معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در دوره‌های آموزشی مدیریت حوادث ترافیکی برای آموزگاران پایه ۱۷۴۸۲۶ نفرساعت، کمک‌های اولیه در مواجه با حوادث ترافیکی برای کارکنان اداری ۷۳۶۰ نفرساعت و دوره ضمن خدمت "مقابله با بحران و مدیریت شرایط اضطراری" برای فرهنگیان، ۳۱۵۶۵۷۶ نفر ساعت در سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ آموزش دیده‌اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از برگزاری دوره‌های ایمنی و پیشگیری از حوادث ترافیکی، ایمنی و پیشگیری از حوادث با اولویت حوادث ترافیکی و کمک‌های اولیه و امداد و نجات در ارتقای دانش و مهارت خودمراقبتی در حوادث ترافیکی در قالب برنامه‌های آتی شمیم این وزارتخانه خبر داد و گفت: این دوره‌ها که به صورت مجازی و حضوری برگزار خواهد شد، در حدود ۲۰۰ هزار مخاطب مشتمل بر کارکنان اداری، مراقبین سلامت، رابطین بهداشت، مدیران، معاونان، معلمان، سرگروه‌های آموزشی درس تربیت‌بدنی و سفیران سلامت ایمنی و کمک‌های اولیه را تحت آموزش قرار خواهد داد.

محمد جعفری ضمن اشاره به مشارکت آموزش و پرورش در پویش‌هایی، چون پویش ملی «بهرفت» با همکاری جمعیت هلال‌احمر کشور، پویش «مهمترین نکته برای ایمنی و سلامت در روز‌های آخر سال» در برنامه رادیویی صدای سفیر سلامت دانش آموزی و همکاری در اجرای مسابقه ادبی «آن چند ثانیه» با هدف کاهش سوانح ترافیکی و پویش «نه به تصادف» با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: محتوا‌های آموزشی در حوزه سلامت و ایمنی ترافیک در کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی پایه سوم دبستان و پایه پنجم دبستان (استثنائی) قرار گرفته است.