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در حال حاضر ۶۰۰ هکتار وسعت زیر کشت گلخانهای در دهاقان فعال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار دهاقان گفت: این حجم از تولید، منجر به تولید سالانه ۶۰ هزار تن محصولات متنوع گلخانهای و همچنین تولید ۵۰ میلیون شاخه گل بریده در سال شده است.
حسن جعفریهرندی افزود: محصولات گلخانهای این منطقه با کیفیت بالا به ۱۵ کشور دنیا صادر میشود.
وی همچنین گفت: تمامی سازههای گلخانهای مورد نیاز کشور، در شهر گلشن شهرستان دهاقان تولید و عرضه میشود که این موضوع، دهاقان را به مرکز اصلی صنعت تجهیزات گلخانهای ایران تبدیل کرده است.