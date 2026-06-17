به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار دهاقان گفت: این حجم از تولید، منجر به تولید سالانه ۶۰ هزار تن محصولات متنوع گلخانه‌ای و همچنین تولید ۵۰ میلیون شاخه گل بریده در سال شده است.

حسن جعفری‌هرندی افزود: محصولات گلخانه‌ای این منطقه با کیفیت بالا به ۱۵ کشور دنیا صادر می‌شود.

وی همچنین گفت: تمامی سازه‌های گلخانه‌ای مورد نیاز کشور، در شهر گلشن شهرستان دهاقان تولید و عرضه می‌شود که این موضوع، دهاقان را به مرکز اصلی صنعت تجهیزات گلخانه‌ای ایران تبدیل کرده است.