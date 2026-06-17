استانداردسازی تجهیزات کاهنده مصرف آب در ساختمانها
مدیر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست گفت: استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب و برچسب مصرف آب در ساختمانها، راهکاری مؤثر برای مدیریت مصرف و مقابله با بحران کمآبی است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما،
علی توکلی گلپایگانی با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند منابع آبی، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب و برچسب مصرف آب را از مهمترین راهکارهای مقابله با بحران کمآبی برشمرد.
وی با اشاره به قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمهخشک و چالشهای ناشی از کاهش بارندگی و افت منابع آب زیرزمینی گفت: صرفهجویی در مصرف آب یک ضرورت ملی و مسئولیت اجتماعی است.
مدیر دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران بخش قابل توجهی از هدررفت آب در منازل، ادارات و مراکز تجاری رخ میدهد و استفاده از تجهیزات استاندارد مانند سردوشهای کممصرف، شیرآلات اهرمی و هوشمند، پرلاتورها و فلاشتانکهای دوحالته میتواند بدون کاهش کیفیت زندگی، مصرف آب را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
توکلی گلپایگانی تصریح کرد: نصب یک سردوش کممصرف استاندارد میتواند مصرف آب در استحمام را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و همان کارایی را با مصرف کمتر آب فراهم کند.
وی با تأکید بر نقش سازندگان ساختمان در مدیریت مصرف آب گفت: استفاده از تجهیزات استاندارد و دارای برچسب مصرف آب در ساختمانهای نوساز باید به یک اصل قانونی و اجرایی تبدیل شود.
مدیر دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست همچنین بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی در مدارس و رسانهها تأکید کرد و افزود: هزینه خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب در مدت کوتاهی از طریق کاهش هزینه قبوض جبران میشود و نوعی سرمایهگذاری اقتصادی برای خانوارها به شمار میرود.
توکلی گلپایگانی اضافه کرد: بحران آب با امنیت غذایی، سلامت و توسعه اقتصادی کشور گره خورده است و سازمان ملی استاندارد با تدوین و نظارت بر استانداردهای مرتبط، در مسیر حفاظت از منابع آبی و تأمین پایدار آن برای نسلهای آینده گام برمیدارد.