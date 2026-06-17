آئین تقدیر از خانواده‌های معظم شهدای پهپادی، موشکی و هوافضای سپاه و ارتش در خوزستان تقدیر شد .

تقدیر از خانواده‌های معظم شهدای پهپادی، موشکی و هوافضای سپاه و ارتش در خوزستان

تقدیر از خانواده‌های معظم شهدای پهپادی، موشکی و هوافضای سپاه و ارتش در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم حجت‌الاسلام میر احمدرضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز گفت:: تاریخ در آینده بیشتر از امروز قدردان خون شهدای ایران اسلامی خواهد بود.

وی افزود: آنان که غیرمنصفانه شرایط کنونی کشور را رصد و غیرکارشناسانه اظهار نظر می‌کنند باید کمی سواد تاریخی شان را افزایش بدهند. اینها باید وسعت ایران را در قرن‌های متوالی بررسی کنند تا متوجه شوند که چه پادشاهان و مدعیانی بدون هیچ مقاومتی، خاک این کشور را بخشیدند در حالی که همین جوانان که امروز در پاسداشت خون آنها دور هم جمع شده‌ایم، نگذاشتند که وجبی از خاک میهن شان به دست اهریمن بیفتد.

امام جمعه موقت اهواز بیان کرد: از نزدیک توفیق آشنایی با خیلی از این شهدای جوان هوافضا را داشتم و حسرت می‌خورم که نکند قدردان خون پاک آنها و حماسه‌هایی که آفریدند، نباشیم. زندگی، خاطرات و رشادت خیلی از این شهدا باید درس عبرت و سرفصل کتاب‌های تاریخ باشند. از جوانی که در اولین روز خدمت اش پای لانچر نشست تا همه کسانی که با آگاهی و افتخار به استقبال شهادت رفتند.