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رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه از فعالیت ۱۱۲۶ مرکز درمانی و نگهداری حدود ۱۹۶۰ کودک یتیم در اوج درگیریها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه در شانزدهمین جلسه ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ که به میزبانی سازمان اوقاف برگزار شد، گفت: حتی بیمارستانهای موقوفه هنوز در خط مقدم درمان مجروحان جنگ هستند.
حجتالاسلام شرفخانی با اشاره به ظرفیت عظیم موقوفات در حوزه سلامت، تأکید کرد که این بیمارستانها و مراکز درمانی در سختترین روزهای جنگ، نهتنها تعطیل نشدند، بلکه به خط مقدم درمان مجروحان تبدیل شدند.
وی در این باره گفت: بسیاری از بیمارستانهای موقوفه از همان روزهای آغازین جنگ، تحت پوشش ساختار پشتیبانی دفاعی قرار گرفتند و رسیدگی به مجروحان به اولویت اصلی آنها تبدیل شد و این مراکز همچنان به عنوان بازوی توانمند نظام سلامت، در خدمت آسیبدیدگان هستند.
علاوه بر بخش درمان، سازمان اوقاف با ایجاد یک شبکه منسجم، به یاری خانوادههای آسیبدیده از جنگ شتافت. حجتالاسلام شرفخانی با تشریح این اقدامات اظهار داشت: یک ساختار ویژه برای کمکرسانی به خانوادههای آسیبدیده ایجاد کردیم تا هدایا و کمکهای لازم به دست آنها برسد.
رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف با اشاره به نگهداری از حدود ۱۹۶۰ کودک بی سرپرست در اوج جنگ و تدابیر فوری برای اسکان این کودکان، ضمن تقدیر از همراهی نهادهایی، چون بسیج، از مشارکت مردمی به عنوان نقطه عطف این عملیات یاد کرد و افزود: جابجاییها در همان زمان بحرانی انجام شد. نکته امیدبخش این بود که مردم برای نگهداری موقت این کودکان در خانههای خودشان پیشقدم شدند تا آنها از آسیبهای مستقیم دور بمانند.
حجت الاسلام شرفخانی با هشدار درباره چالشهای اقتصادی پیش روی خیریهها پس از دوران جنگ، از عزم سازمان اوقاف برای حمایت از این مؤسسات خبر داد و تأکید کرد: برخی خیریهها که از سوی ساختارهای اقتصادی حمایت میشدند، با مشکل مواجه شدند که در این زمینه، تلاش شد تا با کمکهای لازم، از تعطیلی این سنگرهای خدمت جلوگیری شود.
وی از برگزاری ویژهبرنامهای در دل جشنواره «نشان نیکوکاری» خبر داد که هدف آن شناسایی و قدردانی از مؤسسات و بنیادهایی است که در دوران جنگ، حضوری فعال و ایثارگرانه داشتهاند.
حجت الاسلام شرفخانی خاطرنشان کرد: در سومین دوره این جشنواره، مؤسساتی که در ایام جنگ فعالانه حضور داشتند ارزیابی شده و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت؛ چرا که معتقدیم وظیفه ماست تا به این عزیزان خادم، ادای دین کنیم.